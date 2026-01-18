◇第３１回全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間４８キロ）各都道府県の代表選手が出場し、大学・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）で競った。最終７区で、２位の福島と３０秒差の首位でタスキを受けた宮城のＭ＆Ａベストパートナーズ（ＭＡＢＰ）・山平怜生（２３）が、福島