歌手の郷ひろみ（70）が18日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。父の職業を明かし、母からの教えについて語った。この日は同学年にあたる女優の大地真央、タレントの上沼恵美子とトークを展開。福岡県出身として知られていると振られた郷は「でも僕はもう4歳から東京なんですよ」と意外な事実を打ち明けた。「父の仕事の転勤で、国鉄職員だったんですけれども、その転勤で東京に出たんですけれども」と