G2「日経新春杯」が18日、京都競馬場で行われ、1番人気ゲルチュタール（牡4＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）が2番手から抜け出し、重賞初制覇を飾った。11番人気の伏兵ファミリータイムが逃げ粘って2着。松山は「いい競馬、あと少しだった。悔しいけどまだまだ頑張れる馬だと思います」と今後に期待を寄せた。