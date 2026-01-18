◆大相撲▽初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）両国国技館に「両陛下ご入場」のアナウンスがあり、６年ぶりとなる天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が始まる。天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまは貴賓席から幕内の取組を観戦される。天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来で、令和では２度目。国技館は朝から入場時に手荷物検査が実施され、館内外に多数の警察官が配置されるなど、厳戒態勢が取られた。◇天覧相撲