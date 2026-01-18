新しい挑戦として「台湾百岳ひと筆書き」を発表した田中陽希さん＝18日、千葉県内人力による日本三百名山踏破などで知られるアドベンチャーレーサーの田中陽希さん（42）が18日、千葉県内で、新しい挑戦として「台湾百岳ひと筆書き」を発表した。10月1日にスタートし、3〜4カ月かけて「全身全霊を懸けないと太刀打ちできない」という試みに挑む。40代になっても「停滞したくない」という気持ちを持つ中で昨年、3952メートルの