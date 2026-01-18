G2「日経新春杯」が18日、京都競馬場で行われ、1番人気ゲルチュタール（牡4＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）が2番手から抜け出し、重賞初制覇を飾った。9番人気リビアングラスは道中3番手の位置そのままに着順も3着。岩田康は「ハメ込んだけどね。あそこからグッと沈み込んでくれたら…。淡々と流れて前の2頭が止まらなかった」と悔しそうに振り返った。