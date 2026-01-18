◆近畿高校ラグビー大阪府予選▽２回戦合同Ｄ４０―５履正社（１８日・門真西高）２５年４月に創部した履正社が初戦に臨み、合同Ｄ（大阪朝鮮高、門真西、成城、汎愛）に敗北。公式戦初勝利は今回もお預けとなった。全員が１年生のチームは開始から一進一退の攻防を続けたが、前半１７分に先制トライを献上。その後は敵陣深く攻め入ってもミスや反則が目立つようになり、流れをつかめなかった。ただ、後半終了間際のロック藤