1月18日、京都競馬場で行われた10R・大津特別（4歳上2勝クラス・ダ1800m）は、武豊騎乗の1番人気、バッケンレコード（牡4・栗東・秋山真一郎）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にマイティマイティー（牡5・栗東・佐々木晶三）、3着にショーダンサー（牡4・栗東・大根田裕之）が入った。勝ちタイムは1:53.6（良）。2番人気で松山弘平騎乗、メイショウヤシマ（牡4・栗東・高橋亮）は、8着敗退。【新馬/京都5R】母はファンディーナ、