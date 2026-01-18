1月18日、京都競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝2000m）は、鮫島克駿騎乗の2番人気、クリスレジーナ（牝3・栗東・高野友和）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のロードスタニング（牡3・栗東・杉山晴紀）、3着にスピルイット（牡3・栗東・藤野健太）が入った。勝ちタイムは2:03.5（良）。【日経新春杯】坂井瑠星騎乗 ゲルチュタールが重賞初制覇産駒3頭目の新馬V鮫島克駿騎乗の2番人気、クリスレジーナがうれしいデビュ