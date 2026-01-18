秦兵馬俑２号坑２０２５年発掘区域の第９過洞東段。（西安＝新華社配信）【新華社西安1月18日】中国陝西省で14日開かれた同省の2025年度考古学成果交流会で、秦始皇帝兵馬俑（西安市）の2号坑から戦車2台が出土したことが明らかになった。秦始皇帝陵博物院が25年、2号坑第9過洞（通路）東段の約30平方メートルを発掘。戦車2台と車馬具15点、武器9点が出土した。１４日、２０２５年度陝西考古学成果交流会で報告された秦兵馬俑