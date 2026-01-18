18日の中山11R・京成杯（芝2000メートル）2着は横山和騎乗の6番人気マテンロウゲイル。最後は勝ち馬の豪脚に屈したものの、3番手から最後までしぶとく脚を伸ばして連対を確保した。横山和は「いい形で運べて、よく頑張っています」と、惜敗にも内容を高く評価。重賞2着で賞金は加算できたが、野中師は「微妙な賞金なので無理に皐月賞へ合わせるより、広い東京のダービーを目標にするかも。状態を見て考えます」とコメントした。