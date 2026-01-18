プロ野球・中日は18日、2月1日から始まる沖縄キャンプの練習試合の追加日程を発表しました。中日は今季、1軍はAgreスタジアム北谷、2軍はオキハム読谷平和の森球場にてキャンプを行います。昨年の12月19日に発表されていた練習試合は、2月11日のDeNA戦(宜野湾)、2月12日のヤクルト戦(北谷)、2月15日のDeNA戦(北谷)の3試合。今回新たに2月14日・阪神戦(具志川)、2月17日・日本ハム戦(名護)、2月19日・日本ハム戦(北谷)、2月20日・日