WBC使用球でキャッチボールする西武の平良＝沖縄県石垣市西武の平良海馬投手が18日、沖縄県石垣市で練習し、日本代表に選出されている3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、意欲を示した。自身初出場の大舞台に向け「プレッシャーはない。誇りを持ってやっていく」と泰然と語った。WBC使用球でのキャッチボールを行うなど、暖かい石垣島で着々と準備を進める。違和感はあまりないそうで「スピン量が落ちて、