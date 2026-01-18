シンガー・ソングライターの森山良子が、78歳の誕生日を迎えた18日、来年1月7日に自身初となる日本武道館での単独コンサートを開催すると発表した。日本武道館での日本人による単独公演としては、最年長記録を樹立する見込み。【写真】「一緒の写真珍しい」森山良子＆娘＆“娘婿”おぎやはぎ・小木博明の家族3ショット森山は1967年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリオンセラー「禁じられた恋」をはじめ「涙そ