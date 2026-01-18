阪神は１８日、２０２６シーズンに行われる入場者プレゼント施策とイベントを発表した。今季は全４戦で「キャッププレゼントデー」を開催。本拠地開幕戦となる３月３１日のＤｅＮＡ戦では「京セラＤ開幕記念キャップ」、甲子園開幕戦となる４月７日のヤクルト戦では「甲子園開幕記念キャップ」、６月２３日のヤクルト戦では「モノグラムキャップ」、７月２日の中日戦では「総柄バケットハット」をそれぞれ入場者全員にプレゼン