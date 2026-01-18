長崎市内で自主トレを行うロッテ・高野脩汰が18日、球団を通じてコメントを発表した。高野は「とても順調にきています。昨年、シーズンが終わってから投げる感覚を維持する目的でずっと投げてきていることもあり、今の感触はとてもいいです。しっかりとキャンプインまでに仕上げて、キャンプ初日から全力でアピールをしたいです」と意気込んだ。なお、高野はこの日マウンドから35球の投げ込みを行った。