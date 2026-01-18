長崎市内で自主トレを行っているロッテの小島和哉が18日、球団を通じてコメントを発表した。小島は「今年は長いイニングをしっかりと投げることを目標に頑張りたいと思います」と意気込み、「自主トレでも毎日、傾斜のあるところで投げることができています。また走る方も質、量ともに充実をしていてギリギリのところまで追い込みながら走ることができています」と充実の日々を過ごす。「ここまでシーズン終わってからずっと