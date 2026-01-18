ソフトバンクの井上朋也内野手（22）が18日、長打力をアピールしての1軍定着を誓った。昨季は8試合出場で打率1割2分5厘、0本塁打、1打点に終わった点を「長打力が売りなのに、昨年は打率を残そうとしてスイングが縮こまっていた」と分析。その反省を踏まえ、今オフは明確な課題と向き合うことで飛躍のきっかけをつかむ構えだ。現在、福岡市内を拠点に2024年までチームメートだった西武・仲田慶介内野手と行う自主トレでは、長