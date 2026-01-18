ブライトンの三笘薫にとって１つの節目となる試合を前に、ファビアン・ヒュルツェラー監督がその功績を称えた。現地１月19日にブライトンはプレミアリーグ第22節でボーンマスとホームで対戦する。この試合に三笘が出場すれば、プレミアで通算100試合目となる。クラブの公式サイトによれば、「プレミアでプレーする日本人選手にとって、どれほどの偉業か？」と問われた指揮官は、次のように応じた。「東京でプレシーズンを過ご