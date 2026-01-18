女性ユニット「XG」が18日、都内で「コカ・コーラFIFAワールドカップトロフィーツアー」の日本上陸イベントに出席した。厳格なルールによって限られた人しか触ることのできない純金製のトロフィー。W杯開催を目前に控え、世界75都市でお披露目される。今回、韓国から日本に上陸するにあたり、トロフィーツアー専用機にメンバー7人も同乗した。HINATA（23）は「人生で一度きりの貴重な経験をさせてもらいました」とかみしめた