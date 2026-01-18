18日、新潟県新発田市で住宅1棟を焼く火事がありました。火事があったのは新発田市緑町の2階建ての住宅です。午後1時前、近くを通りかかった人から消防に「住宅1階から火が出ている」と通報がありました。消防車9台が駆けつけ火は通報から約1時間半後に消し止められましたが、住宅は全焼とみられます。逃げ遅れなどはなく、けが人はいない模様です。警察や消防が出火原因や焼失面積などを詳しく調べています。