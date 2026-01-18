18日午後、日本共産党の小池晃書記局長が会見し、自民党の“消費税減税公約”報道について、「もしも可能ならばもっと早くやるべきだった、直ちにやるべきだった」と話した。【映像】「何をいまさらという感じ」小池書記局長のコメント自民党が“公約で時限的に食料品の消費税0％を検討”との報道について、記者から評価を問われると小池書記局長は「何をいまさらという感じがします。だって消費税については『レジシステムの