EXILE TAKAHIRO（41）が18日、都内で「LDH PERFECT YEAR 2026」開幕記念会見に出席した。書家の吉川壽一氏（83）と書道パフォーマンスを披露し、「PERFECT YEAR」開幕を宣言した。EXILEや三代目 J SOUL BROTHERSなどが所属するLDHによる、6年に1度の祭典。各グループが大規模なライブやツアーを開催し、1年を通して全国にLDHのエンターテインメントを届ける。TAKAHIROは書道8段の実力の持ち主。吉川氏とともに迷いなく筆を振るい、