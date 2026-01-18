◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）新入幕の西前頭１７枚目・羽出山（玉ノ井）が、東前頭１１枚目・千代翔馬（九重）にはたき込まれ、初日から８連敗で負け越しとなった。羽出山は、東洋大から２２年春場所に三段目最下位（１００枚目）格付け出しで初土俵。２５年初場所で新十両。６場所で幕内に上がった。東京・東村山市出身で、２０年に亡くなったタレントの志村けんさんには「英雄で、東村山の名前を広めてくださ