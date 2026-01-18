都道府県対抗男子駅伝で箱根駅伝でも活躍した岡山市出身の黒田朝日選手らが快走し岡山チームは過去最高順位となる4位に入りました。都道府県対抗男子駅伝は、広島市の平和記念公園前をスタートし中学生から社会人までがたすきをつなぎます。岡山の3区は、箱根駅伝でも注目を集めた青山学院大学4年の黒田朝日選手が5位でたすきを受けます。「コンディションが上がらなかった」と振り返った黒田選手ですが、区間