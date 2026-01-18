海南省海口市の日月広場免税店で買い物をする人。（１月１日撮影、海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口1月18日】中国の海南自由貿易港は18日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営の開始から1カ月を迎えた。海口税関によると、2025年12月18日の封関開始以降、海南島で新たに登録された貿易企業は17日時点で5132社に上った。封関から1カ月で、海外から7億5千万元（1元＝約23円）相当の貨物が「ゼロ関税」
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 2. かりそめAD転落死 マツコに懸念
- 3. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
- 4. 夫が認知症に 不倫記録を発見
- 5. 市電でライター 注意されて暴言
- 6. そりゃO157出るわ…女性客重症
- 7. 夫死去の平野レミを上野樹里救う
- 8. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶 激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
- 9. 親子ですべり台、足ねじれ骨折も
- 10. 俳優同士 妊娠が判明し19歳差婚
- 1. 市電でライター 注意されて暴言
- 2. そりゃO157出るわ…女性客重症
- 3. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶 激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
- 4. 親子ですべり台、足ねじれ骨折も
- 5. ダウン症の娘出産 自死を考えた
- 6. 随分挑戦したな 佳子さまに驚き
- 7. ネイリスト殺人 元夫からDVか
- 8. 共通テスト2日目は「理科」「数学」「情報」 今回から出願手続き原則オンライン化も初日には大きなトラブルなし
- 9. 「崖から落ちた」男女2人が遭難
- 10. 神奈川でM7級地震予想 確率更新
- 1. 定年後に故郷移住 生活が大崩壊
- 2. 小川晶氏の不倫疑惑「99%クロ」
- 3. 新党結成で消滅の危機を迎える党
- 4. フィフィ「一切の関係を断った」
- 5. 新幹線の「電源マナー」Xで反響
- 6. 原口議員の「内情暴露」に同調も
- 7. 今買うべき UNIQLOで大幅値下げ
- 8. 大阪の未来のため都構想に挑戦と維新代表
- 9. 「安いから行く」若者の旅行傾向
- 10. 顔に穴が…希少がんと闘う22歳
- 1. 異国の路上で発見 中国女性の今
- 2. アメリカ 欧州8カ国に10%関税へ
- 3. 個性的すぎた日本の「失敗スマホ」が、中国で謎のブームを起こしている
- 4. 7歳殺害の教師が無期懲役 韓国
- 5. 米国 ベネズエラ内相と内通か
- 6. 中国の公衆トイレにベトナム衝撃
- 7. 不倫疑惑の次は10億円の詐欺? 韓
- 8. 韓屈指の「おしどり夫婦」が離婚
- 9. ベネズエラに莫大な鉱物資源
- 10. 韓で、米中日首脳に対する好感度
- 1. キーエンス入社も…毎日怒られた
- 2. 極寒の青森で「冷暖房使用不可」
- 3. Grokの性的画像加工を調査へ 英
- 4. 工場夜勤、高給以外にもメリット
- 5. 定期預金と投資 10年後を比較
- 6. 三省堂書店 新店舗で苦渋の決断
- 7. 税務署が許さないタンス預金
- 8. USJに弁当持ち込むとどうなる?
- 9. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
- 10. 効果を最大化 風呂1日10分ルール
- 1. AI大学がアプデ 4K&縦長対応に
- 2. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 3. 米で人気のスマートグラスとは
- 4. バッテリー売上 AnkerがTOP3独占
- 5. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
- 6. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 7. ChatGPT 低価格サブスクを発表
- 8. OpenAI、ChatGPTに広告導入へ 米国で無料・低価格プランからテスト開始
- 9. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
- 10. IT人材の約4割 黒字リストラ警戒
- 11. AIは道具ってか15人の部下。Claude Code生みの親が語った“究極すぎるマネジメント術”
- 12. 超低遅延1秒以下のWebRTC配信を可能にする「Broadcast Box」、OBSでの使い方はこんな感じ
- 13. Amazonベーシック、2180円の防水Bluetoothスピーカー
- 14. 携帯電話サービス「povo2.0」の高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の手順を簡略化！アプリから3タップで利用可能に
- 15. IDカードを大胆にアレンジ
- 16. Googleの次期スマホ「Pixel 10a」と見られる「G4H7L」や「GV0BP」、「GE1GQ」がFCCを通過！Wi-Fi 7やUWB、ミリ波は非対応に
- 17. 音楽好きのあなたなら「ドングル型DAC」が新しい親友になるかもしれません
- 18. ワイモバイルオンラインストアでウィンタークリアランスセールが開催中！フォルダブルスマホ「nubia Flip 2」が機種変更などで2万9800円など
- 19. イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」を試す！装着感と音質がさらに進化【レビュー】
- 20. 着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
- 1. 半端ない数…大谷の収集癖に騒然
- 2. ブラ見える服 セレブ妻に批判
- 3. 昌磨 五輪は「寝不足でした」
- 4. 平野歩夢 転倒で決勝2本目を棄権
- 5. 羽生結弦のグッズ「仕様が天才」
- 6. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
- 7. YouTubeで発掘された選手が米に
- 8. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
- 9. 五輪目前で転倒&流血 心配の声
- 10. 保有資産は「小国統治できる程」
- 11. 中田翔氏 WBC緊急参戦にバッサリ
- 12. あの「NGワード」の起源が話題
- 13. 大相撲 NHKの中継に芸人が出演
- 14. 真美子さんも「色違い」を使用
- 15. 青学大 黒田朝日と宇田川瞬矢がほっこりシーン 集団追いつき声かけ→黒田が満面の笑み ネット沸く「初めて見たなぁ」「尊い」原監督は「すごい走り」【都道府県男子駅伝】
- 16. 「何ゆえに…ビキニ」で演奏披露
- 17. ヘルナンデス放出せず 球団思惑
- 18. 英代表FWケインにハマン氏が苦言
- 19. 【全国男子駅伝】オーダー発表 箱根駅伝わかせたランナー続々 3区に黒田朝日、鈴木琉胤ら 7区は國學院大學勢が激突 1区は高校駅伝の再戦も
- 20. 大谷の球 3億1700万円→4600万円
- 1. かりそめAD転落死 マツコに懸念
- 2. 夫死去の平野レミを上野樹里救う
- 3. 俳優同士 妊娠が判明し19歳差婚
- 4. 放送開始1分40秒で肉体関係 驚き
- 5. YouTuberきりまる 結婚を報告
- 6. 佐藤寛子の相手 貫地谷と熱愛も
- 7. ピカチュウ 復刻ぬいぐるみ登場
- 8. 小川晶氏再選にひろゆき氏が皮肉
- 9. 草間 露出の「真相」に呆れ声も
- 10. 配信中に倒れ入院「記憶にない」
- 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 2. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
- 3. 海外出身 実は大物俳優の長男
- 4. ワークマンのジャケットが最強
- 5. 陳列がトイレみたい 人気店炎上
- 6. 太り始め 体に出るサインを紹介
- 7. 「ハーフサイズ」女性客に怒り
- 8. 「これ何?」宅配員の一言が話題
- 9. 「砂林開」はなんて読む？ひらがな7文字の富山県の地名！
- 10. 「不二家」の新業態が埼玉に