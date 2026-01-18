¼ã¼ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¤Ë¤è¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ä¶È¡ÖMEETKABUKI -The Art of Onnagata Europe Tour 2026-¡×¤¬¡¢4·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥ó¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¤ÎÉñÂæ¼Ì¿¿¡ÖÆ£Ì¼¡×¡ÖÀÐ¶¶¡×¾¾ÃÝ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë²ÎÉñ´ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à2018¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾¾ÃÝÂç²ÎÉñ´ì¡×°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Î¸ø±é¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½÷Êý