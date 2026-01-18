元宮崎県知事で衆院議員だった東国原英夫氏（68）が18日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米軍によるベネズエラ大統領夫妻拘束についてコメントした。1月3日未明に米軍がベネズエラ・カラカスのマドゥロ大統領宅を約3時間軍事攻撃して、大統領夫妻を拘束。その日のうちに米ニューヨークの拘置所に移送。5日には「麻薬テロ共謀」「コカイン輸入共謀」「機関銃及び破壊装置の所持と共謀」の4つの罪で