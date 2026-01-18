U-23中国代表は17日、AFC U23アジアカップ準々決勝でU-23ウズベキスタン代表をPK戦の末に破って初の4強入りを果たした。この試合ではGKリー・ハオ(青島西海岸足球倶楽部)がスーパーセーブを連発した。リーは前回ファイナリストを相手に前半20分、ブレ球のミドルシュートを弾くセーブ。これを皮切りにゴールを死守し続けた。延長戦に及ぶ戦いはウズベキスタンにボール支配率71%でシュート数28本を記録されるも、枠内シュート8本