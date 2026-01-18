東京ヴェルディは18日、東京ヴェルディユースから昇格するMF仲山獅恩の背番号が24番に決まったことを発表した。仲山は昨年のプレミアリーグEASTで16得点を記録して得点王となった。U-18日本代表にも招集されている中、海外クラブなどからのオファーがあったことを公表しつつトップチームに昇格することを決断した。