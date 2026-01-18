扁平足とは、年齢による変化や足にかかる大きな負荷によって土踏まずが潰れてしまい、足の裏が平らになった状態をいいます。 扁平足は、激しい運動をする人や長時間の立ち仕事、合わない靴を日常的に履いている人などがなりやすいです。 このように多くの方が悩んでいる扁平足ですが、早めに対策を行うことで症状を抑えたり、完治したりする場合もあります。 今回は、扁平足が体に与える影響もご紹介します。 もし気になる症状