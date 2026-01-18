「京成杯・Ｇ３」（１８日、中山）２番人気のグリーンエナジーが重賞初勝利を飾り、クラシック戦線の有力候補に名乗りを上げた。２着には６番人気のマテンロウゲイル、３着には１番人気のソラネルマンが入った。圧巻の強さを見せつけた。馬群が固まった状態で最後の直線へ突入。ソラネルマンとマテンロウゲイルが先に抜け出したが、満を持してスパートしたグリーンエナジーが外からあっさりとかわす。着差こそ２着とは首差だ