第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月18日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、2回戦で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が斎藤慎太郎八段（32）に112手で勝利。2期ぶりのベスト4進出を決めた。【中継】藤井六冠VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）午前中に行われた1回戦で菅井竜也八段（33）との熱戦を制した藤井竜王・名人が、2回戦で斎藤八段を破り4強入りを決めた。振り駒で斎藤