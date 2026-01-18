女優の高島礼子（61）が18日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。高島は「いいお天気ひとりバス旅（近いけど）実は、姉とランチ」とつづり、姉の顔を「とても美女」の文字で隠した2ショットを投稿。ファンからは「礼子さんに雰囲気似てますね」「もしかして姉妹でメガネ女子ですか？かっこいいー」「何処に行っても目立つでしょうね」「理想の姉妹ですね」などの声が寄せられた。