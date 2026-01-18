「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）１番人気に支持されたゲルチュタールが、１１番人気ファミリータイムとの競り合いを制して重賞初制覇を決めた。３着は９番人気リビアングラスが入った。３番人気コーチェラバレーは６着、２番人気シャイニングソードは８着だった。昨年秋の菊花賞４着以来のレースだったが、２番手からスムーズに運んでゴール前で逃げたファミリータイムをきっちりかわした。勝利に導いた坂井は「初めて