ノルディックスキーＷ杯ジャンプ男子個人第１８戦（１８日、北海道・大倉山ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）で、二階堂蓮（２４＝日本ビール）が２４８・４点で６位となった。１本目の１２９メートルで６位発進となり、２本目は１３８メートルの大ジャンプを見せたが、順位を上げられなかった。最初のジャンプについて「内容は良かったけど、タイミングが遅れて距離が伸びなかったことが悔やまれる」と振り返