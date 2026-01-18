吉田鈴がインスタグラムを更新オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。吉田鈴（大東建託）が自身のインスタグラムで豪華3ショットを公開すると、ファンから歓喜の声が続出した。大きなスイーツの前で、3人の人気女子ゴルファーが笑みを浮かべていた。昨季、国内ツアーでトップ10に3回入った吉田が17