巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１８日、ジャイアンツタウンで行われている新人合同自主トレで初めてブルペンでの投球練習を行った。キャッチボールやノックなどを終えると、ブルペンへ入った。最速１５２キロ左腕は立った捕手に直球のみを計２８球投じた。ドラ１の球を受けた坂本勇人ブルペン捕手は「結構球質はきれいな感じで良かったかなというのは思いました」と振り返り、「印象と違う。ちょっ