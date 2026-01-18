日本ハムのドラフト２位のエドポロケイン外野手（２２）＝大院大＝が１８日、千葉・鎌ケ谷で行われた新人歓迎会に出席し、今年の漢字に「王」と掲げ、兄で総合格闘家のエドポロキングの名もアピールした。エドポロは今年の漢字に「王」と掲げ、「ただプロ野球という世界に来たわけじゃなくて、プロ野球という世界で王になるっていう意味を込めて」と説明。さらには「自分、兄が格闘技をやってるんですけど、『キング』という名