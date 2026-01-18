数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「スチームごはんメーカー」がリニューアルして新登場！熱々のスチーム調理がレンジで簡単にできる画期的なお鍋です☆ スケーター「スチームごはんメーカー」  販売場所：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店ラインナップ：スチームご飯メーカー 一合用 ホワイト／ブラック2,750円（税込