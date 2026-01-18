伝統的な方法で漬け込んだ「伊勢たくあん」を、樽から取り出す作業が三重県多気町で行われました。 【写真を見る】伝統的な方法で漬け込んだ“幻の漬物”伊勢たくあん 伝統野菜「御薗大根」を2～3年発酵熟成させた三重ブランド 「伊勢たくあん」は、寒風2週間ほどさらして乾燥させた三重県の伝統野菜「御薗大根（みそのだいこん）」を、米ぬかや塩、柿の皮などと一緒に2～3年、常温で発酵・熟成させた漬物です。 江