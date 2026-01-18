フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰどこよりも早い順位予想」。岡崎郁氏、西山秀二氏、五十嵐亮太氏、谷繁元信氏、鳥谷敬氏、福留孝介氏ら球界の有名ＯＢをゲストに迎えた。開幕直前のキャンプが話題になると、堅守の好打者として巨人で活躍した岡崎氏は「（王（貞治）さん、長嶋（茂雄）さん、藤田（元司）さん、３人の