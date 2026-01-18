「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われ、幕内の土俵入り後には天皇、皇后両陛下と長女愛子さまがご観覧されることが館内にアナウンスされ、大きな拍手が起こった。国技館２階の貴賓席にお座りになる予定となっている。天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来６年ぶり、令和に入ってから２度目。なお、平成では２３度、昭和では５１度行われた。国技館入り口では普段はな