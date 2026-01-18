ＴＢＳ系新ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」が１６日、スタートした。音楽業界を追放された天才プロデューサーが落ちこぼれボーイズグループを世界へ売り出す…というストーリー。冒頭には、フジテレビ系新ドラマ「プロフェッショナル」の１話にも登場した“あざと女優”が登場した。「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」冒頭では、世界的Ｋ−ＰＯＰグループ・ＴＯＲＩＮＮＥＲが仁川空港に到着。熱狂的なファンたちがパネルやうちわを