「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）横綱豊昇龍が土俵入りの際に痛々しい姿を見せた。右おでこに生傷を抱えながらも見事な土俵入りを果たし、国技館が拍手で沸き返った。前日、伯乃富士を取り直しの末に寄り倒し、１敗を守った。その際、最初の一番で劣勢から右小手投げを打ち、右前頭部を流血させながら同体に持ち込む執念を実らせた。ズルリとすりむけた右おでこに「まだ痛いよ。でもこれがあったから勝てたと