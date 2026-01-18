自民党青森県連は18日の総務会で、次期衆院選を巡り、青森1区で採用している選挙区と比例の候補を選挙ごとに入れ替える「コスタリカ方式」を解消すると決めた。前回1区で当選した津島淳氏（59）が今回も1区から立候補し、比例代表東北ブロックの単独候補は前回に続いて江渡聡徳氏（70）とする。党本部へ申請する。江渡氏が解消を希望したという。津島氏は記者団に「選挙ごとに（投票で）書く人の名前が変わる混乱がなくなるの