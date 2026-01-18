和歌山県田辺市の川湯温泉の河原に設けられた巨大な露天風呂「仙人風呂」で18日、湯に浮かべたスギ板の札を取り合うかるた大会が開かれ、18チーム計72人が湯煙の中で熱戦を繰り広げた。かるたが読み上げられると参加者がはがき大の札を目がけて駆け、水しぶきが上がると見物人から声援が飛んだ。優勝したチームの代表で名古屋市の自営業田中佑季さん（42）は「とても明るい雰囲気の大会。自然あふれる中で温泉も楽しめて良かっ