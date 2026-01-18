明治天皇の玄孫（やしゃご）で作家の竹田恒泰氏（50）が18日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。「遺憾禁止法」の制定を訴えた。番組では「あなたが作ってほしい『○○法』は？」と出演者に投げかけ、竹田氏は「遺憾禁止法」を主張。「もうお分かりだと思いますけど、大臣とか政府高官とか外務省とか、何かあるたびに『遺憾だ、遺憾だ、遺憾だ』と言うけど、ほぼ何の意味もないですからね」と