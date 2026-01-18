あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「棚から牡丹餅」の略語は？「棚から牡丹餅」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「たなぼた」でした！「棚から牡丹餅」は、思いがけない幸運のたとえです。また、苦労せずにいいものを手に入れること、