友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・友莉は充実した毎日を過ごす大学生。遊園地に行きたい友莉は友だちを誘いますが、「彼氏と行くから」と断られ続けます。そんなある日、バイト先の慎一くんに告白され……？原案：Ray WEB編集部作画：70もるラ